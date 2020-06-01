أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة المشكلة لإعداد ملف قضية نادي القرن الإفريقي، ستنتهي منه لتقديمه إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال اسبوعين.

رئيس الزمالك، كان قد أعطى للجنة مدة شهرًا، لجمع كل الملفات ورفع تقرير له لتعديله قبل التحرك بشكل رسمى نحو تقديم قضية بشأن أحقية النادى الأبيض فى الحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، واسترداده من الأهلي والذي كان ناله عام 2001.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة "صدى البلد" :" الملف سيكتمل ويكون جاهزا خلال اسبوعين، اللجنة كان من المفترض أن تجتمع، ولكن تم تأجيل ذلك الاجتماع، لأننا كنا نتابع مع إحدى الأجهزة ملف ستاد نادي الزمالك وفرع النادي في 6 أكتوبر".

وأضاف:" هناك بعض من خرج يصرح بأنه لماذا تأخر الزمالك في فتح هذا الملف بعد مرور كل هذه الأعوام؟ أرد عليهم بأن كان من الصعب الحصول على أي مستندات لنا خلال فترة تواجد عيسى حياتو رئيسا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولكن في الوقت الحالي هناك مجلس آخر في الكاف".

وتابع :" أكرر ما نفعله ليس موجه تماما إلى النادي الأهلي، نحن لدينا معركة مع مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي السابق برئاسة عيسى حياتو".