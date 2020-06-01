أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا مساء اليوم الإثنين تمديد إعارة أوديون إيجالو، لاعب شنجهاي جرينلاند الصيني.

وأوضح النادي في بيان رسمي أنه توصل إلى اتفاق رسمي مع النادي الصيني لتمديد صفقة إعارة النيجيري إيجالو، والذي لم يخض سوى 8 مباريات مع الشياطين الحمر.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة إيجالو مع مانشستر يونايتد أمس الأحد، لكنه سيبقى الآن مع الشياطين الحمر حتى 31 يناير 2021، مما يعني استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري والمشاركة في الموسم المقبل.

وذكر النادي في بيانه الرسمي :"إعلان اليوم بتمديد إعارة إيجالو صاحب الـ 4 أهداف في 8 مباريات هو تعزيز في الوقت المناسب للمدير الفني أولي جونار سولسكاير، حيث يواصل إعداد فريقه لاستئناف المسابقات هذا الشهر".