 فولكسفاجن تعتزم بدء تشغيل مصنعيها في المكسيك منتصف الشهر الحالي - بوابة الشروق
الإثنين 1 يونيو 2020 11:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

فولكسفاجن تعتزم بدء تشغيل مصنعيها في المكسيك منتصف الشهر الحالي

مكسيكوسيتي - د ب ا
نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 11:24 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 11:24 م

أعلنت مجموعة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات، اليوم الاثنين، اعتزامها استئناف تشغيل مصنعيها في المكسيك يوم 15 يونيو الحالي.

وذكرت المجموعة الألمانية في بيان، أنها ستلتزم بقواعد الحكومة الاتحادية المكسيكية وقواعد حكومة إقليم بويبلا المكسيكي حيث يوجد أحد المصنعين.

وسيعود عمال مصنع بويبلا الذي ينتج السيارات والمحركات إلى العمل تدريجيا مع البدء بإعادة 30% منهم إلى العمل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن فولكسفاجن ستراقب الظروف الصحية في أرجاء المصنع، لتقييم كيفية العودة إلى مستويات الإنتاج قبل تفجر جائحة فيروس كورونا المستجد.

وستوفر الشركة الألمانية وسائل نقل آمنة لعمال المصانع وقياس درجة حرارة جميع العمال في منازلهم وإقامة حجر صحي لاستبعاد أي عامل يعاني من أعراض كورونا.

كما تعتزم فولكسفاجن منح جميع عمالها في المكسيك البالغ عددهم حوالي 15 الف عمل مجموعة مستلزمات وقاية تضم مقياس للحرارة، كما سيتم تطبيق أكثر من 100 إجراء للوقاية والسلامة لضمان عدم انتشار المرض بين العمال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك