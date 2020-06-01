حساب أستون فيلا لتريزيجيه: من جد وجد

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وجه أستون فيلا رسالة إلى محمود حسن تريزيجيه، نجم الفريق الإنجليزي.

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورتين لتريزيجيه أثناء التدريبات استعدادًا لاستكمال الموسم الحالي، معلقًا عليها: «من جد وجد».

ويواصل تريزيجيه استعداداته رفقة ناديه أستون فيلا استعدادًا لاستكمال الموسم الذي توقف منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن استكمال ما تبقى من مباريات بداية من 17 يونيو، ومن المقرر أن تكون أول مباريات الفيلانز بعد العودة أمام البلوز تشيلسي.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي، فيما يحتل أستون فيلا المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة.