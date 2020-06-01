صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب 162 نقطة

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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الأحد على ارتفاع بنسبة 3ر2 بالمئة عند 7213 نقطة (+ 162 نقطة).

جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5ر6 مليار ريال.

واستؤنفت التعاملات بالسوق اليوم عقب نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، وتمت العودة للعمل بساعات التداول الرسمية من الساعة العاشرة صباحا، إلى الساعة الثالثة مساءً.

وشهدت الجلسة ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة تقدمها سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" بنحو 3 بالمئة عند 80ر85 ريال و 70ر57 ريال على التوالي.

وصعدت أسهم "ميدغلف للتأمين" و"ريدان" و"جاكو" و"الجوف الزراعية" بالنسبة القصوى أو قريبة منها.