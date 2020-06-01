نائب محافظ الفيوم: تحويل مستشفى التأمين الصحي إلى عزل صحي لمصابي كورونا

صرح الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أنه تم تحويل مستشفى التأمين الصحي بالفيوم إلى مستشفي حجر لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء، وذلك بقدرة استيعابية 400 سرير، و50 سرير عناية مركزة .

وأشار إلى أن إدارة مستشفى التأمين الصحي برئاسة الدكتور محمد نادي مدير المستشفي، نقلت مساء أمس الأحد، بإخلاء المستشفى ونقل المرضى المتواجدين بأقسامها استعدادًا لاستقبال مصابي كورونا بدءً من اليوم الإثنين.

وأضاف نائب محافظ الفيوم، أنه تم تشغيل مركز التدريب المدني بشكشوك مستشفى لعزل المصابين، وذلك بقدرة استيعابية 90 سريرًا.

وأوضح أنه تم تخصيص 5 أماكن عزل بقري الغرق والحاموليو الجعافرة بمركز إطسا بقدرة استيعابية 150 سريرًا، ومقر جمعية بقرية العجميين بمركز أبشواي بقدرة استيعابية 50 سريرًا، وذلك تحت إشراف من مديرية الصحة وبمشاركة من الجهود الذاتية مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار نائب محافظ الفيوم أنه تم تخصيص مكان أخر للعزل تابع للشباب والرياضة بمنطقة السليين وتضم حوالي 90 سريرًا، وتم تجهيزها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد أنه تم الحصول على موافقة من النائب العام بتخصيص مستشفيات التحفظ "مكة" بمركزي سنورس وأبشواي، وتخصيصها كمستشفيات عزل، مؤكدًا التنسيق مع الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني بتخصيص مقرات الجمعيات ودور المناسبات كمستشفيات للعزل بمختلف القرى والعزب والنجوع بالمحافظة.