«النقد السعودي»: لا يوجد نية لتغيير سعر الصرف بالمملكة

قال محافظ مؤسسة النقد السعودي أحمد الخليفي، إن المملكة لا يوجد بها نية لتغيير سعر الصرف السعودي بسبب جائحة كورونا أو أي شيء آخر في الوقت الحالي.

وأضاف الخليفي، في مقابلة على فضائية «العربية»، مساء اليوم الاثنين: «البنوك السعودية كانت من المؤسسات المستثناة لكي تفتح ولكن ساعات العمل لم تكن كالمعتاد، المؤسسة أعطت المجال للبنوك لكي تفتح بتأثر العمليات البنكية، وبعد الافتتاح رجعت ساعات العمل المعتادة، وأهم التوجيهات التي أعطيت لها التزام الإجراءات الاحترازية».

وذكر أن قرار وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بسحب مبلغ 40 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة لا يؤثر على سعر الصرف، ولا يغير شيئا في مستوى سعر الصرف الحالي.