• زانجريلو: الفيروس لم يعد موجود إكلينيكيا في البلاد.. والبعض يبالغ في التوجس من احتمال وقوع موجة ثانية

قال الطبيب الإيطالي البارز، ألبرتو زانجريلو، أمس، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدأ يفقد قوته وأصبح أقل فتكا.

وأضاف زانجريلو، الذي يرأس مستشفى سان رفاييل في ميلانو بمنطقة لومبارديا شمال البلاد، الذي تحمل العبء الأكبر لعدوى فيروس كورونا في إيطاليا: "في حقيقة الأمر، الفيروس لم يعد موجود إكلينيكيا في إيطاليا".

وتابع زانجريلو، في تصريحات لمحطة (راي) التلفزيونية الإيطالية: "المسحات التي أخذت على مدى الأيام العشرة الماضية، أظهرت حمولة فيروسية متناهية الصغر من حيث الكمية مقارنة بالمسحات التي أخذت قبل شهر أو اثنين".

وسجلت إيطاليا ثالث أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغت 33 ألفا و415 شخصا منذ ظهور التفشي في 21 فبراير. وتأتي في المركز السادس عالميا من حيث الإصابات وتبلغ 233 ألفا و19 شخصا.

لكن الإصابات والوفيات انخفضت بشكل مستمر في مايو، وتقوم البلاد بتخفيف بعض من قيود العزل التي تعد الأشد صرامة بأنحاء العالم.

وقالت السلطات الصحية في إيطاليا، أمس، إن 75 شخصا توفوا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت وكالة الحماية المدنية، أن الوفيات بكورونا في البلاد ارتفعت بـ75 حالة أمس مقابل 111 في اليوم السابق، في حين انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 355 من 416 يوم السبت.

وأشار زانجريلو، إلى أن بعض الخبراء يبالغون في التوجس من احتمال وقوع موجة ثانية للعدوى لذا يتعين على الساسة وضع الواقع الجديد في الحسبان، مضيفا: "علينا أن نعود كبلد طبيعي. على أحدهم تحمل مسئولية ترهيب البلد"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

من جهتها، قالت ساندرا زامبا، مساعد وزير الصحة، في بيان: "بينما ننتظر الأدلة العلمية الداعمة لفرضية اختفاء الفيروس، أدعو الذين يدعون تأكدهم من ذلك لعدم إرباك الإيطاليين".

وأضافت: "بدلا من ذلك، علينا أن ندعو الإيطاليين إلى الحفاظ على أقصى درجات الحذر والإبقاء على التباعد بين الأشخاص وتجنب التجمعات الكبيرة والمداومة على غسل اليدين واستخدام الكمامات".

إلى ذلك، قال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، إنه لا يوجد خطر يساوي الصفر فيما يتعلق بفيروس كورونا، موضحا أنه سيتم الحصول فقط على هذه النسبة عندما يكون هناك لقاح. وأضاف: "نأمل أن يكون ذلك في أقصر وقت ممكن".

وتابع سبيرانزا، في تصريحات إذاعية: "حتى ذلك الحين، سيتعين علينا تحمل مخاطر مرجحة ومحاولة إدارة المراحل المختلفة"، بحسب وكالة "نوفا" الإيطالية.