أوضح الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار، واقعة دفن أحد المتوفين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بعد بقاء الجثة في مشرحة المستشفى لمدة 11 يومًا، قائلًا إنه لم يُستدل على أهل المتوفى.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء أمس الأحد، إن المُتوفى تم تحويله من نزل سموحة إلى مستشفى الحجر ثم تُوفى داخل المستشفى، متابعًا أنهم خاطبوا مركز شرطة كفر الدوار التي حولت الأمر لتحريات الشرطة.

وأضاف أن الشرطة تحرت عن أهل المتوفى، لكنهم لم يستدلوا عليهم، وأمروا بدفن الجثة بعد 11 يومًا، لافتًا إلى أن الراحل كان من محافظة الإسكندرية، ويبلغ من العمر أكثر من 40 عامًا.

ولفت إلى أن نسبة الشفاء من «كوفيد - 19» في مصر عالية، مضيفًا أن أكبر متعافي في مصر، يبلغ من العمر 94 عامًا، خرج أول أمس من المستشفى، إضافة إلى خروج طفل رضيع عمره شهرين أمس.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في قدوم الحالات متأخرًا إلى المستشفيات، مشددًا على توجيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بأهمية توجه من يعاني أعراضًا لفيروس كورونا المستجد إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» و46 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 24 ألفًا و985 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 6810، من ضمنهم 6037 متعافيًا.