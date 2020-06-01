قيادي بـ«الجيش الوطني»: رواتب 11 ألف مقاتل من المرتزقة تُدفع من أموال الليبيين

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب الجيش الوطني الليبي، إن 11 ألف مقاتل مرتزق تم جلبه إلى ليبيا للقتال ضد الجيش الوطني الليبي، مؤكدا أن رواتب المرتزقة تصرف من الخزينة الليبية التي تسيطر عليها حكومة الوفاق.

وأضاف المحجوب، في مداخلة بفضائية «الحدث»، صباح الاثنين: «تركيا تعيد الماضي الذي عانت فيه قبائلنا أيام الانكشاريين الذين اضطهدوا قبائلنا لدفع الضرائب للأستانة.. والمرتزقة الذين يحاربون في ليبيا لصالح الأتراك يتم الدفع لهم من أموال الليبيين في البنك المركزي في طرابلس».

تابع: «هناك أسلحة كثيرة تتلقاها حكومة الوفاق الطائرات العنقودية والطائرة التي تسمى بالانتحارية التي تقوم بطلعة واحدة، وهناك ذخائر تصل بشكل مستمر، كل هذه الأسلحة ترسلها تركيا للتدخل في الشأن التركي بالإضافة إلى الدفع بمقاتلين ذوي جنسيات مختلفة».

ويخوض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حربا مع حكومة الوفاق في غرب البلاد، بعد فشل المفاوضات في لم شمل الطرفين، ويتهم الجيش الوطني الوفاق بتلقي الدعم والتسليح والتدريب العسكري والقيادة من تركيا التي لا تخفي اهتمامها بما يحدث في الغرب الليبي.