احتجاجات في ألمانيا تضامنا مع الأمريكيين الأفارقة

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين عن وقوع احتجاجات في البلاد تضامنا مع الأمريكيين الأفارقة بعد مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد بسبب على يد الشرطة.

وذكرت الشرطة أن أكبر المظاهرات كانت في العاصمة برلين أمس الأحد وشارك فيها نحو 1500 شخص، كما سبقها مظاهرة أكبر شارك فيها نحو 2000 شخص أمام السفارة الأمريكية أول أمس السبت، بينما شهدت مدينة ميونخ مظاهرة مساء السبت شارك فيها ما يصل إلى 350 شخصا.

وشاركت عائلات وأطفال أيضا في مظاهرة برلين ورفعوا لافتات مكتوب عليها شعارات مثل " لا أستطيع أن أتنفس، العدالة لجورج فلويد"، و"ليس جريمة أن تكون أسود".

وأضافت الشرطة أن مظاهرة أول السبت في برلين والتي شارك فيها نحو 2000 شخص، حملت شعار " مسيرة تذكارية للعنف العنصري للشرطة في الولايات المتحدة" وتوجه المشاركون إلى بوابة براندنبورج.

وكان منظمو المسيرتين يتوقعون أن عدد المشاركين سيكون أقل بصورة ملحوظة.

واتسمت المظاهرات في برلين وميونخ بالطابع السلمي، وقد حمل المشاركون في مظاهرة ميونخ لافتات ورددوا هتافات ومروا من أمام القنصلية الأمريكية، وقالت الشرطة إنه لم تقع أحداث باستثناء توجيه السباب إلى أحد أفراد الشرطة.