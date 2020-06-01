الصحة الماليزية تعلن تسجيل 46 ألف و713 إصابة بحمى الضنك خلال 5 أشهر

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الاثنين، تسجيل 46 ألف و713 حالة إصابة بحمى الضنك، خلال الفترة من 29 ديسمبر الماضي وحتى 30 من أيار/مايو الماضي.

وأفادت وكالة الانباء الوطنية الماليزية (برناما) بأن العدد يمثل تراجعا بواقع 6228 حالة، أي بنسبة 8ر11 بالمئة، بالمقارنة مع العدد الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو 52 ألف و941 حالة.

فيما لم تسجل وزارة الصحة الماليزية أي حالات وفاة خلال الأسبوع الـ 22 (أي خلال الفترة من 24 وحتى 30 من أيار/مايو الماضي، ليبقى العدد التراكمي للوفيات من حمى الضنك عند 82 حالة، مقابل 81 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحمى الضنك هي مرض ينتقل بواسطة البعوض والذي يسبب في حالاته الخفيفة الحمى وألم العظام والطفح الجلدي وعادة ما تتلاشى هذه الأعراض في غضون 10 أيام.