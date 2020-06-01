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وافق أيمن مختار محافظ الدقهلية، على شراء مديرية الصحة، مستلزمات وقاية شخصية ومكافحة العدوى وماسكات جراحية لمواجهة فيروس كورونا بمبلغ 1.3مليون جنيه.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين وخاصة توفير احتياجات المرضى في مختلف التخصصات وتوفير المستلزمات الطبية والعلاج اللازم لهم.

وأكد محافظ الدقهلية سرعة إنهاء إجراءات الشراء وفقا للقانون لتوفير ما يلزم للمستشفيات من مستلزمات طبية متنوعة لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على مستشفيات مديرية الصحة.