وزير خارجية اليونان: مستعدون للرد على الاستفزازات التركية

أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أن بلاده "مستعدة" للتعامل مع الاستفزازات التركية، في حال قررت أنقرة توسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط.

وقال دندياس- في بيان نقلته قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الإثنين- إنه: "لا يمكن لتركيا التعدي على حقوق اليونان السيادية المكرسة في القانون الدولي".

وأضاف الدبلوماسي اليوناني "مواقفنا بشأن هذه المسألة محددة، وقد تم إبلاغ تركيا مرارا وتكرارا بهذه المواقف. اليونان كانت وستظل مستعدة تماما للرد على هذه الاستفزازات".

ويأتي تحذير دندياس بعدما أعلنت تركيا عزمها الشروع في التنقيب عن النفط شرقي البحر المتوسط، في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، بموجب اتفاق وقعته أنقرة، مع حكومة فايز السراج التي تسيطر على طرابلس.

وكانت حكومة السراج قد وقعت اتفاقا مع تركيا بترسيم الحدود البحرية العام الماضي، والذي قوبل بالإدانة من قبل دول عدة في المنطقة من بينها اليونان وقبرص بوصفه غير شرعي.

كما عارض الاتحاد الأوروبي أيضا الاتفاق البحري الذي جرى توقيعه جنبا إلى جنب مع اتفاقية تقدم تركيا بموجبها دعما عسكريا لميليشيات طرابلس التي تدعم حكومة السراج وتحارب الجيش الوطني الليبي منذ أكثر من عام.

وقد تواجه أنقرة أيضا عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي على خلفية عملياتها غير الشرعية. وسبق لزعماء أوروبا أن أصدروا بيانا قالوا فيه إن أنشطة التنقيب التركية "غير قانونية" وأن التكتل "مستعد للرد بشكل مناسب".