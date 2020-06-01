علق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدناهوم، على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإنهاء علاقة الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية، قائلًا إن الحكومة الأمريكية لديها الكثير من الإسهامات على مدار العقود للمجتمع الدولي في المجال الصحي.

وأضاف «أدناهوم»، خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن الحكومة الأمريكية أفادت أرجاء العالم في المجال الصحي، متابعًا: «نأمل أن يتواصل التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية».

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي عن إنهاء علاقة الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية.

واتهم ترامب المنظمة التابعة للأمم المتحدة بالفشل في تطبيق إصلاحات في مواجهة مخاوف الولايات المتحدة بشأن تعامل المنظمة مع جائحة كورونا، وبأن المنظمة تثق بصورة تفوق الحد في المعلومات الواردة من الصين التي نشأت بها الجائحة.

وكان ترامب قد قال الشهر الماضي إن الولايات المتحدة أوقفت تمويلها لمنظمة الصحة العالمية، وهو القرار الذي نددت به دول أخرى وخبراء في مجال الصحة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 372 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من ستة ملايين إصابة.