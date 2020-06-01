أجاي يكشف كواليس انتقاله للأهلي

كشف النيجيري جونيور أجاي، لاعب الأهلي كواليس انتقاله للقلعة الحمراء.

وقال أجاي في تصريحات تلفزيونية لقناة «النهار»: "في البداية مع عرض الأهلي كان في عام ٢٠١٦ كنت مصابًا مع المنتخب في أولمبياد البرازيل، تحدثت مع علي معلول وأخبرني بضرورة انتقالي إلى الفريق".

وأضاف: "معلول أخبرني أن الأهلي ناد كبير، بعدها تحدثت مع وكيلي ووالدي للانتقال إلى النادي الذي كنت أحلم باللعب معه".

وتابع: "تفاوضت مع مدير التعاقدات في الأهلي في عهد محمود طاهر، وأخبرت وكيلي أن هذا هو الوقت المناسب للانتقال للأهلي، تحدثت مع مارتن يول لأنه كمان المدرب أنذلك لكني لم أتعامل معه بسبب رحيله وتولي حسام البدري".

وواصل أجاي: "بعض اللاعبين المقربين مني نصحوني بعدم التوقيع للأهلي، بسبب صعوبة التأقلم في مصر لكن والدتي شجعتني على هذه الخطوة".

وأتم: "كان لدي عرضين من الدوري البلجيكي قبل الأهلي، لكن عندما تلقيت العرض رفضت كل العروض الأخرى، بالنسبة لي لم أكن أحلم بأن ألعب في هذا النادي الذي لديه تاريخ كبير، لم أفكر أكثر من يومين لأوافق على العرض".