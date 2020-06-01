الأردن يسجل 7 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 746، حسبما أفادت وكالة أنباء بترا الأردنية الرسمية.

وأشار الإيجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن الحالات توزعت بواقع 6 لأردنيين قادميـن من الخارج (3 من الإمارات، و2 من مصر، و1 من تركيا) يخضعون للحجر في الفنادق المخصّصة، إضافة إلى حالة من الكوادر العاملة في أحد فنادق الحجر.

كما سُجِّلت أيضاً 13 حالة شفاء هذا اليوم، وتم وإجراء 5070 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 193060 فحصاً.

وستعلن الحكومة خلال الأيّام القليلة المقبلة عن المنهجيّة العلميّة التي تعتمدها لاتخاذ إجراءاتها المتعلّقة بالتعامل مع أزمة وباء كورونا، تتضمّن خمس مراحل متدرِّجة لفتح القطاعات وإعادة تشغيلها، وفقاً لمؤشّرات الحالة الوبائيّة، وأهميّة القطاعات وأولويّتها.