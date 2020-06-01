الهند تسجل 8392 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لأكثر من 190 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، أن البلاد سجلت أعلى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد بـ 8392 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 190535حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إنديا توداي" الهندية إن اجمالي عدد الوفيات ارتفع أيضا إلى 5394 حالة بعدما تم تسجيل 230 حالة جديدة.

وكانت الحكومة الهندية قد قررت في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد قرار إغلاق البلاد حتى 30 يونيو المقبل، لمحاولة السيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.كما قسمت البلاد إلى مناطق حمراء وبرتقالية وخضراء اعتمادًا على الوضع الوبائي. ففي المناطق الخضراء والبرتقالية، حيث معدل الإصابة منخفض نسبيًا، تم السماح لوسائل النقل العام وبعض الشركات بالعمل، وإن كان ذلك مع بعض القيود.