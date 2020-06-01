جبل فوجي باليابان يغلق أمام المتسلقين جراء كورونا

جبل فوجي المقدس؛ إنه أحد أشهر المقاصد السياحية في اليابان ويصعده الآلاف يوميا خلال موسم التسلق.

ولكن هذا العدد سيقارب الصفر العام الجاري بعدما أعلنت السلطات أن الجبل البركاني البالغ ارتفاعه 3776 مترا سوف يظل مغلقا أمام المتسلقين طوال الصيف للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وبفضل شكله – المميز بالمنحدرات الطويلة المتساوية- يعد الجبل البركاني سهلا في التسلق مقارنة بقمم أخرى في حجمه ما يساعده في جذب نحو 300 ألف شخص خلال موسم التسلق الذي يستمر شهرين في منتصف العام.

ويعد الجبل البركاني الذي يقع على بعد نحو مئة كيلومتر غرب طوكيو من رحلات اليوم الواحد الشهيرة لمن يزورون العاصمة.

وفي حين أن جبل مون بلان وغيره من مسارات منطقة الألب مازالت مفتوحة أمام المتسلقين، فإن أعلى قمة في اليابان سوف تنضم الآن إلى جبل إفرست وجبال جريت سموكي في عدم استقبال متسلقين خلال الجائحة.

كان مقررا بدء موسم التسلق في اليابان من 10 يوليو وحتى 10 سبتمبر.