وزير خارجية إيطاليا: نؤمن بالروح الأوروبية لكن سنغلق حدودنا بوجه من لا يحترمنا

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين: "إننا نؤمن بالروح الأوروبية، لكننا مستعدون لإغلاق الحدود أمام أولئك الذين لا يحترموننا".

وأضاف دي مايو - في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" - "نحن نؤمن بالتعاون، لكن بالمعاملة بالمثل أيضًا. إنها الروح التي سأحملها في رحلاتي إلى ألمانيا وسلوفينيا واليونان".

وتابع - حسبما نقلت وكالة أنباء آكي الإيطالية - "لقد تميزت إيطاليا بالشفافية وكانت بياناتنا مريحة للغاية. نحن لا نريد إثارة الجدل، لكن إذا فكر أي شخص بإغلاق الباب بوجهنا لمصالحه فقط، فعندها سنرد، وسنغلق الباب أمام المصالح الشخصية نحن أيضا"، لكن "هناك حوار بناء من جانب العديد من الدول".

ونوه وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه "في الخامس من الشهر الجاري، سيذهب إلى برلين لبحث القضية الليبية والتدفقات السياحية"، مضيفا "لقد طمأنتنا ألمانيا من ناحية مخاوفنا من الممرات المزعومة على أساس الاتفاقات الثنائية، وأنه بالنسبة لليونان، فقد ذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنه سيجري محادثات هاتفية مع نظيره اليوناني اليوم، بينما سأكون في أثينا في التاسع من يونيو لاستعرض لهم الوضع الحقيقي في جميع مقاطعتنا، والمعطيات المتاحة".