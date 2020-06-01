الفاتيكان يصدر قانونا تجاريا لتنظيم قواعد المشتريات العامة

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تبنى الفاتيكان قانونا تجاريا يحدد قواعد المشتريات العامة للكرسي الرسولي والولايات البابوية في محاولة لمنع الفساد والاحتيال.

ويرغب بابا الفاتيكان فرنسيس في إلزام إدارته بخفض الإنفاق والشفافية.

وبدأ فرنسيس رسالته الرسولية الشخصية ، التي نشرت اليوم الاثنين قائلا إن "اجتهاد أب الأسرة الجيد هو المبدأ العام".

وتابع "لقد دفع الاقتصاد العالمي وزيادة الترابط إلى الواجهة إمكانية تحقيق توفير كبير في التكاليف من خلال عمل العديد من الموردين للسلع والخدمات".

وأضاف رئيس الكنيسة الكاثوليكية إن الإدارة الجيدة للمنافع العامة يتطلب "إدارة صادقة وأمينة".