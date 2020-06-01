شاحنة صهريجية تندفع تجاه محتجين في مينيابوليس ولا إصابات

اندفعت شاحنة صهريجية في حشد من آلاف المحتجين على طريق سريع في مينيابوليس، وفقًا لفيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد.

وأعلنت إدارة السلامة العامة بولاية مينيسوتا أنه تم اعتقال السائق، ويبدو أنه لا توجد إصابات بين المتظاهرين جراء الحادث.

وقالت إدارة السلامة العامة "تصرفات مزعجة للغاية من سائق شاحنة على طريق /أي-35 دبليو/، تثير حشدًا من المتظاهرين السلميين. وأصيب سائق الشاحنة ونُقل إلى مستشفى باصابات لا تهدد الحياة".

وأضافت الإدارة أنها تحقق في كيفية وصول شاحنة الصهريج إلى الطريق السريع، الذي لا يزال مغلقًا أمام حركة مرور المركبات.