 شاحنة صهريجية تندفع تجاه محتجين في مينيابوليس ولا إصابات - بوابة الشروق
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شاحنة صهريجية تندفع تجاه محتجين في مينيابوليس ولا إصابات

علم ولاية مينيابوليس
علم ولاية مينيابوليس
لوس أنجلوس - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 3:47 ص | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 3:47 ص

اندفعت شاحنة صهريجية في حشد من آلاف المحتجين على طريق سريع في مينيابوليس، وفقًا لفيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد.

وأعلنت إدارة السلامة العامة بولاية مينيسوتا أنه تم اعتقال السائق، ويبدو أنه لا توجد إصابات بين المتظاهرين جراء الحادث.

وقالت إدارة السلامة العامة "تصرفات مزعجة للغاية من سائق شاحنة على طريق /أي-35 دبليو/، تثير حشدًا من المتظاهرين السلميين. وأصيب سائق الشاحنة ونُقل إلى مستشفى باصابات لا تهدد الحياة".

وأضافت الإدارة أنها تحقق في كيفية وصول شاحنة الصهريج إلى الطريق السريع، الذي لا يزال مغلقًا أمام حركة مرور المركبات.


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