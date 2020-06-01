 الرئيس الكوري الجنوبي يعلن سلسلة من المشاريع لتعزيز النمو الاقتصادي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الكوري الجنوبي يعلن سلسلة من المشاريع لتعزيز النمو الاقتصادي

مون جاي-إن
مون جاي-إن
سول - د ب ا:
نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 10:40 ص | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 10:40 ص

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي ان، اليوم الاثنين، عن سلسلة من المشاريع الحكومية ذات الإنفاق الكبير، من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، حيث عرض الرؤية الاقتصادية "التقدمية" لكوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أن مون أكد سعي الحكومة لإقرار موازنة تكميلية، تعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ البلاد، أثناء ترأسه لاجتماع المجلس الاقتصادي الطارئ السادس.

وكان الاجتماع يهدف لتحديد توجه السياسة الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام.

وقال مون: "مشروع الرؤية الكورية للاتفاق الجديد يمثل استراتيجية تنموية قومية جديدة للتحول من دولة تابعة إلى دولة رائدة".

وأضاف أن الحكومة سوف توجد فرصة جديدة لمستقبل كوريا الجنوبية من خلال توفير وظائف من خلال التحول لدولة رائدة.

وأوضح: "من أجل الاستمرار في إنفاق حكومي جرئ خلال النصف الثاني من العام الجاري، وضعت الحكومة خطة لإقرار موازنة تكميلية ثالثة، تعد أكبر موازنة تكميلية"، ولكنه لم يشر إلى حجم الموازنة بالتحديد.

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