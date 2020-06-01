بالطبع تسببت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في توقف السياحة حول العالم، ولكن يبدو أن هناك قطاع بالسفر يستعد بالفعل لفترة ما بعد الجائحة: وهي السفن السياحية.

كانت شركات السفن السياحية من أوائل المتضررين بقطاع السياحة جراء جائحة كورونا وتصدرت السفينة "دياموند برينسس " البريطانية عناوين الأخبار الدولية عندما أصبحت بين أوائل السفن السياحية التي تخضع للحجر الصحي بعد انتشار سريع للعدوى بين الركاب.

كانت الأشهر القليلة الماضية من الأسوأ في تاريخ السفن السياحية بسبب القيود على الموانئ والإغلاقات الوطنية والخوف بين المسافرين من الخضوع للحجر على متن سفينة مع ركاب مصابين.

إلا أن ثالث أكبر شركة سفن سياحية في العالم تدرس بالفعل توسيع عملياتها إلى موانئ سفن جديدة عند استئناف السفر.

ورغم أن الكثير من سفنها راسية، أعلنت شركة "نرويجيان كروز لاين" خططا لإضافة مسارات وموانئ جديدة للسنوات المقبلة من 2021 إلى 2023 .

وبحسب عملاق السفن السياحية، سوف تشهد فترة ما بعد الجائحة أكثر من 20 مقصدا جديدا ضمن مساراتها الدولية بما في ذلك جرينلاند، وفورتاليزا وسالفادور دي باهيا بالبرازيل، وكذلك المدن الساحلية اليابانية: ناجويا وبيبو وهيمجي.