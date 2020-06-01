تركيا تسجل 827 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 827 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 164 ألفًا و769.

وأشارت «الصحة التركية»، نقلًا عن وكالة الأنباء التركية، مساء الاثنين، إلى تسجيل 23 وفاة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و563.

ولفتت الوزارة إلى تعافي 974 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 128 ألفا و947.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 372 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من ستة ملايين إصابة.