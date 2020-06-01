الإمارات تعلن عن تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات الكشف عن 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ووفاة شخصين بعد إجراء 30 ألفًا و147 فحصًا جديدًا؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 35 ألفًا و192 إصابة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أشارت «الصحة الإماراتية» إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى أكثر من 18 ألفًا، لافتة إلى أن 16 ألفًا و588 حالة مازالت تتلقى العلاج من جنسيات مختلفة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 372 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من ستة ملايين إصابة.