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الطائفة الإنجيلية تؤجل للمرة الثانية مؤتمر «الألف خادم»

أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية
أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية
أحمد بدراوي
نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 6:39 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 6:39 م

قرر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، تأجيل مؤتمر الألف خادم إنجيلي، والذي كان مقررًا عقده في يونيو الجاري، إلى أكتوبر 2020 ببيت أجابيه بوادي النطرون، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الطائفة في بيان صحفي، أن ذلك يأتي في ضوء التحديات التي يفرضها الوضع الراهن والخاص بوباء كورونا.

ويُعد هذا هو التأجيل الثاني للمؤتمر، إذ كان مقررًا عقده في مارس الماضي، لكن جرى تأجيله إلى يونيو، لينتهي بالقرار السابق.

وكان قد شكّل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي السبت، لجنة لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية، الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء كورونا، على أن يتم إقرارها في اجتماع المجلس الملي الإنجيلي القادم، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح، وذلك في إطار قرار الحكومة المرتقب، والخاص بدراسة احتمالية عودة دور العبادة في الجمهورية للعمل.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: «نصلي من أجل سلامة البشرية كلها، وأن يمنح الله الرئيس والحكومة حكمة ويعطي سلاما لشعب مصر والعالم».


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