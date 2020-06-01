صرح النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي أنه تم فسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي بعد أن وقع على عقود الانضمام للفريق قبلها بـ24 ساعة.

وقال أجاي في تصريحات لقناة النهار إنه اضطر مرة أخرى للعودة إلى نيجيريا ثم إلى تونس مجددا في نفس اليوم بعد أن طلب الصفاقسي التونسي التعاقد معه حينها.

وأكمل:" الترجي طلب مني الحصول التوقيع على عقود الانضمام للفريق بعد مباراة نيجيريا وتونس الأولمبي الودية التي شاركت فيها وسجلت فيها هدفين، وبالفعل سافرت إلى تونس لتوقيع العقود".

وأضاف:" كان حظي سيئا بعد أن قمت بتوقيع العقود حيث تعد تجربة الترجي الأولى لي خارج نيجيريا، خضت تدريبًا سيئًا، وبعد 24 ساعة فقط من التوقيع أبلغني رئيس النادي بفسخ التعاقد معي".

وأكمل :" بعدما تلقيت مفاوضات من الصفاقسي، رجعت مرة أخرى من نيجيريا إلى تونس مرى أخرى وبالفعل وقت على عقود الصفاقسي"

وتابع: "بعد مرور 3 أو 4 أيام، واجهنا نادي الترجي وهنا قررت الانتقام وإثبات ذاتي، بهز شباك الترجي التونسي وهو ما حدث بالفعل".

وأتم: "لقد أحرزت أهداف عديدة ومؤثرة في شباك الترجي بعدها كان أهمهم مباراة في الدوري كان الترجي يحتاجها من أجل التتويج بالدوري ولكن هدفي عطل تأجيلهم".