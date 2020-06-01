ألمانيا تريد الوساطة بين أمريكا والصين خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي

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قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لوسائل إعلام محلية إن ألمانيا تريد بذل جهود للتوسط بين الولايات المتحدة والصين خلال رئاستها المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وتلقت العلاقات بين واشنطن وبكين، التي كانت على أرض هشة بالفعل، ضربة أخرى الأسبوع الماضي عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراء فيما يتعلق بتشريع الأمن القومي الصيني لهونج كونج المثير للجدل.

وقال ماس في تصريحات لمجموعة فونكه الإعلامية نُشرت على الإنترنت اليوم الاثنين "نحن الأوروبيون بشكل خاص ليس لدينا مصلحة في أن يصبح تضارب المصالح بين الصين والولايات المتحدة غير قابل للتوفيق".

وأضاف أنه يجب ألا ينقسم العالم بين فلكين: الصين والولايات المتحدة.

وقال ماس إن ألمانيا ستواجه تحديات خلال رئاستها الاتحاد الأوروبي التي تستمر ستة أشهر والتي تبدأ في أول يوليو.

وشدد أيضا على أن القمة المزمع عقدها بين الاتحاد الأوروبي والصين في سبتمبر ستمضي قدما.

وقال إن "هناك الكثير من الموضوعات الهامة التي نحتاج إلى مناقشتها مع الصين".

وتابع ماس إن هدف القمة هو الحصول على التزام من الصين بشأن "الأهداف المناخية الطموحة والمنافسة العالمية العادلة".