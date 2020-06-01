تراجع نسبة تأييد الحكومة اليابانية بسبب فيروس كورونا

أظهر استطلاع يابانى للرأى أن نسبة تأييد حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي تراجع إلى 39.4 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نحو عامين وسط عدم الرضا عن تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا المستجد وسلسلة فضائح مالية.

وانخفض معدل الدعم بمقدار 2.3 نقطة عن الاستطلاع السابق والذي أجري في وقت سابق من شهر مايو الماضي.وتعد هذه المرة هي الأولى التي ينخفض فيها المعدل إلى ما دون 40 بالمائة منذ مايو 2018، عندما واجهت حكومة آبي مزاعم تفضيلية تتضمن مشاريع بناء لمدارس.

وبلغ معدل الرفض في المسح الهاتفي الذي أجري من الجمعة حتى أمس 45.5 في المائة.وأيضا أظهر الاستطلاع أن 96 بالمائة قلقون بشأن موجة ثانية محتملة من الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا.

وقال 81.2 في المائة من عينة الاستطلاع إنهم وجدوا إن وتيرة المساعدة الاقتصادية للحكومة بطيئة، بما في ذلك الإعانات النقدية التي تبلغ 100 ألف ين (927 دولاراً) للسكان، ويعتقد 12.5 في المائة فقط أن المساعدة جاءت بسرعة.

وقال ما مجموعه 78.5 في المائة إنهم شعروا بأن هيرومو كوروكاوا، الرئيس السابق لمكتب المدعي العام في طوكيو، لم يعاقب بما فيه الكفاية على قضية القمار التي تورط فيها.