باكستان تخفض أسعار الوقود اعتبارا من غد في مراجعتها الشهرية

قالت وزارة المالية الباكستانية، أمس الأحد في بيان إن الحكومة خفضت أسعار البنزين إلى 52ر74 روبية (456ر0 دولار) للتر مقابل 58ر81 روبية (499ر0 دولار) للتر، بينما خفضت الكيروسين إلى 56ر35 روبية للتر مقابل 44ر47 روبية للتر.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن بيان الوزارة أن أسعار وقود الديزل انخفضت من 15ر81 روبية للتر إلى 05ر81 روبية.

وقالت الوزارة إنه سيتم تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الوقود اعتبارا من اليوم الاثنين، الأول من يونيو.

وتقوم باكستان بتعديل أسعار الوقود بشكل شهري، بما يتماشى والتكاليف الدولية.