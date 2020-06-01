النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق خط غاز بالعياط

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تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات حول نشوب حريق بخط غاز بقرية المتانيا بمنطقة العياط بالجيزة، وطلبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان السبب وراء نشوب ذالك الحريق بعدما تسبب في إحتراق لودر.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق بخط غاز بقرية المتانيا بالعياط، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وتمت السيطرة على الحريق.

تبين أنه أثناء قيام عمال شركة الغاز بإصلاح عطل بخط الغاز باستخدام لودر حفار حدث تسرب غاز ونشب الحريق والتهم اللودر وأصيب أحد العمال وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن الجيزة وتباشر النيابة التحقيقات.