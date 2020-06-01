مؤسسة النقد العربي السعودي تعزز سيولة القطاع المصرفي بـ50 مليار ريال

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الاثنين أنها قررت ضخ مبلغ 50 مليار ريال (الدولار يعادل 75ر3 ريال) لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص.

وذكرت المؤسسة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن التمويل سيسهم في تعزيز دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.

وأشارت المؤسسة إلى أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، ما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات، حيث سجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نحو 7ر2 ترليون ريال بارتفاع بلغ نحو 14%.

كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا خلال الفترة نفسها بنحو 12%.