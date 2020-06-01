 مواطنو مطروح يلتزمون بارتداء الكمامة أثناء صرف المعاشات - بوابة الشروق
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مواطنو مطروح يلتزمون بارتداء الكمامة أثناء صرف المعاشات

أحمد سباق:
نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 3:46 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 3:46 م

التزم مواطنو محافظة مطروح بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات البينية في أماكن الانتظار أمام ماكينات الصرف الآلي وداخل البنوك ومكاتب البريد، حيث تم صرف الأموال دون وجود تزاحم، وذلك في أول يوم لصرف المعاشات.

شهدت منذ صباح اليوم الاثنين، ماكينات الصرف الآلي والبنوك ومكاتب البريد، توافد المستحقين لصرف المعاشات، حيث تم وضع كراس للانتظار خارج المباني لمنع التزاحم في الأماكن الضيقة.

وأكد محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح، أن غرفة عمليات المتابعة وتلقي الشكاوى من المواطنين، لم تتلق أي بلاغات سلبية خاصة بتأخر صرف المعاشات أو التزاحم.

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