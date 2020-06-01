محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن إجراءات التصدي لكورونا

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة خطط التصدي لفيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطط المراكز في أعمال التعقيم والتطهير، والتعامل مع المخالفات فور وقوعها، وتحصيل الغرامات المستحقة، لافتاً إلى أن المحافظ وجه رؤساء المدن بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية للتخلص الآمن من نفايات المصابين المعزولين في منازلهم، وكذا تكثيف حملات رفع القمامة والإشغالات.
وشدد محافظ الفيوم على أهمية دور رجال الدين الإسلامي والمسيحي في التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى التصدي لفيروس كورونا، مؤكداً ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم والتنسيق بين مجالس المدن، وإدارة المرور، وإدارة المواقف والنقل الجماعي، للتأكد من التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وكشف المحافظ عن أنه سيتم تزويد مختلف المراكز بأعداد إضافية من معدات التعقيم، كما يجرى التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لشراء كمامات N95 للعاملين بالإدارات المحلية ومجالس المدن، مؤكدًا استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع المواقع والمنشآت، وتأهيل المجتمع المدنى للترصد ومواجهة المخالفات وأماكن التجمعات.