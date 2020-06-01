استطلاع: 28% من الروس مستعدون للاحتجاج ضد تدهور مستوى المعيشة

أعرب أكثر من 25% من الروس المشاركين في استطلاع رأي حديث عن استعدادهم للاحتجاج ضد تدهور مستوى المعيشة في البلاد، حسبما أعلنت أكبر مؤسسة مستقلة لاستطلاع الرأي في روسيا اليوم الاثنين.

وقال مركز ليفادا لاستطلاعات الرأي في بيان: "أعلن 28% ممن شملهم الاستطلاع عن استعدادهم للمشاركة شخصيا في احتجاجات ضد التراجع في مستوى المعيشة".

وكان هذا هو أعلى رقم لهذا المؤشر منذ أكثر من نصف عقد من الزمن، بحسب استطلاع الرأي. وتم إجراء الاستطلاع في سياق ارتفاع معدل البطالة وسط أزمة وباء كورونا.

وقام المسؤولون الروس بتخفيف قيود العزل الصحي في أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة بعد شهرين من عمليات الإغلاق التي الحقت خسائر كبيرة بالاقتصاد.

وسمحت موسكو، التي سجلت وحدها نحو نصف إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في روسيا، بإعادة فتح متاجر غير غذائية اليوم الاثنين، شريطة استخدام أقنعة واقيةوقفازات.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة العمل الروسية اليوم الاثنين إن البطالة ارتفعت في البلاد، حيث تجاوز عدد المسجلين كعاطلين عن العمل مليوني شخص، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وفي الاستطلاع الذي شمل أكثر من 1600 شخص بالغ وأجري قبل أسبوعين، قال أكثر من نصف المشاركين إنه بالنظر إلى الوباء، ينبغي على الحكومة أولا وقبل كل شيء تقديم الدعم للمسنين والأسر التي لديها أطفال.

وقال 41% ممن شملهم الاستطلاع إنه يجب على الحكومة أن تدعم في المقام الأول العاطلين عن العمل. وأُجري الاستطلاع بينما أعلنت الحكومة عن انخفاض أولي في معدل الإصابة بالفيروس .

وسجلت روسيا ما يقرب من 415 ألف حالة إصابة بالفيروس، وهو ثالث أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.