العراق: 3 حالات وفاة و7 إصابات بفيروس كورونا في الديوانية وبابل

أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإًصابات فى المحافظة إلى 33.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية اليوم، أن الإصابات السبع فى المحافظة، 4 منها في قضاء الديوانية، 3 فى قضاء الحمزة الشرقي، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة فقط في المحافظة.

وأعلنت خلية الأزمة العراقية، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة بابل.

وقال رئيس الخلية محافظ بابل حسن منديل - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن حالة الوفاة التي تم تسجيلها في مستشفى الحلة الجراحي لامرأة في الخامسة والسبعين من عمرها، ومازال ذووها في الحجر الصحي.