قالت مي عبدالحميد، رئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعي، تم طرحه في ثماني محافظات منذ فترة، لافتة إلى أن عدد المتقدمين على المشروع بلغ 18 ألفًا و228 شخصًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الصندوق قبل كل المتقدمين على عدد المشاريع البالغ عددها 11 في الثماني محافظات، مشيرة إلى عدم انطباق الشروط على 8000 مواطن في 22 محافظة.

ولفتت إلى أن الصندوق فتح باب التظلم حاليًا أمام هؤلاء المواطنين لمعرفة النواقص ومعرفة ما إذا تم قبول طلب التظلم أم تم تأجيله، موضحة أن المواطن يستطيع التقدم بالتظلم على الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأشارت رئيس الصندوق التنفيذي الإسكان الاجتماعي إلى بدء استقبال التظلمات يوم 7 يونيو واستمراره حتى يوم 30 يونيو، مؤكدة أن الإسكان الاجتماعي مشروع مستمر يخدم شريحة كبيرة من المصريين، والأقل دخلًا على وجه أخص، 90 مترًا.

وذكرت أن الصندوق بصدد طرح كراسات الشروط للإعلان الـ13 في مكاتب البريد غدًا، متابعة أن التقديم لذوي الاحتياجات الخاصة سيكون في أسبوع منفصل، ثم يبدأ التقديم العادي.

وأوضحت أن أسعار الوحدات ستتراوح ما بين 197 ألفًا و184 ألف جنيه شاملة كل أرقام الدعم في الوحدة، قائلة إن الوحدات ستكون جاهزة على التسليم الفوري.