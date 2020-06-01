الرئيس الروسي يعلن موعد التصويت على التعديلات الدستورية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، تحديد الأول من يوليو المقبل موعدا للتصويت على التعديلات الدستورية، بحسب فضائية «سكاي نيوز عربية».

وقال بوتين، خلال اجتماع مع إدارة اللجنة المركزية للانتخابات وأعضاء فريق العمل الخاص بإعداد المقترحات بشأن التعديلات الدستورية، مساء الاثنين: "في الحقيقة يبدو يوم 1 يوليو موعدا مناسبا تماما لإجراء التصويت العام في روسيا"، بحسب «روسيا اليوم».

أضاف: "هذا الموعد يعتبر ممتازا من وجهة النظر القانونية، والإعلان عن إجراء التصويت في 1 يوليو، أي بعد 30 يوما، سيمنح الناس إمكانية لإعادة دراسة كل التعديلات المقترحة وتحديد موقفهم منها".