تونس تسمح بعودة المهرجانات باستثناء قرطاج والحمامات

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أعلنت وزارة الثقافة في تونس الأحد السماح عن عودة الأنشطة الثقافية والمهرجانات على مرحلتين باستثناء المهرجانين الدوليين الأعرق في البلاد قرطاج والحمامات.

وحددت الوزارة عقب جلسة عمل مشتركة مع لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد، خططها لاستئناف الأنشطة الثقافية بداية من يوم 14 يونيو داخل الفضاءات المغلقة على ألا يتجاوز الحضور 30 شخصا.

وسيسمح بإعادة فتح المسارح واستئناف التظاهرات الثقافية والمهرجانات منتصف يوليو المقبل مع حضور ألف متفرج كحد أقصى في مجموعات منفصلة والالتزام بارتداء الكمامات وبالتباعد الجسدي.

وأعلنت وزارة الثقافة عن تأجيل مهرجاني قرطاج والحمامات الأكثر استقطابا لنجوم الفن الى صيف 2021.

وانحسرت موجة الوباء في تونس حيث لم تسجل الولايات أي إصابة جديدة منذ أكثر من أسبوع باستثناء حالات وافدة من الخارج من بين المرحلين فيما استقر عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد عند 48 حالة.