شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، في اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وذلك لمتابعة استقرار الأوضاع بالمحافظة وجاهزية المستشفيات الجامعية، والصحة لاستقبال أية حالات إصابة بفيروس كورونا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات. مستعرضًا آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، والإجراءات الإحترازية التي يتم تنفيذها بكل القطاعات، فضلاً عن الوضع الصحي بالمحافظة والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الإشتباه والمخالطين لهم وفقًا لإجراءات وزارة الصحة الإحترازية.

واستعرض محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع جهود المحافظة، في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع جميع التجمعات، لافتاً إلى استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، واستمرار حملات التطهير والتعقيم للمنافذ والمنشآت كافة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التي قررتها وزارة الصحة، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والأماكن العامة، والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، وفرض عقوبات حيال المواطنين المخالفين لهذه القرارات.