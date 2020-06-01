قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جميع الاحتمالات ممكنة فيما يخص ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» على مستوى العالم.

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أنه من المستبعد وجود علاج لكورونا في الوقت الحالي، متابعًا: «نستيطع أن نراهن على المواطن الملتزم».

وذكر أن التزام المواطنين خلال الأسبوعين المقبلين يمكن أن يساعد على إمكانية توقع موعد الوصول إلى قمة انتشار الفيروس بعد أسبوعينمن الآن، مشيرًا إلى أن نسب الوفيات بكورونا في مصر تؤكد على سيطرة مصر على الوباء بشكل جيد.

وأكد أن الأعداد التي أُعلن توقعها لا تعني أن هذا الرقم الحقيقي، لكنها أعداد حسابية افتراضية، لافتًا إلى أن محافظة القاهرة تحتوي على حوالي 50% من المصابين.