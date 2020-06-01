نيوزيلندا لا تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم العاشر

نجحت نيوزيلندا في المحافظة على سجلها نظيفا من تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم العاشر على التوالي.

وقالت وزارة الصحة- في بيان نقل مقتطفات منه "راديو نيوزيلندا"، اليوم الإثنين، أن "إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا توقف عند 1154 حالة ، وهو الرقم الذي أبلغناه لمنظمة الصحة العالمية".

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة والمحتملة بلغ 1504 حالات، بينما ظل عدد المتعافين من المرض دون تغيير عند 1481، وهناك حالة واحدة نشطة".

وأوضحت الوزارة أنه لايوجد هناك حالات تتلقى العناية على مستوى المستشفيات من مرض كوفيد 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 626 اختبارا أمس الأحد، مما يرفع عدد الاختبارات إلى 281 ألف و609 اختبارات.