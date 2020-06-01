قال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن العمليات الأمنية الأخيرة للجيش الليبي أثرت سلبًا على معنويات المرتزقة الذين أحضرهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى البلاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أن تركيا صرفت دفعة واحدة من النقود للمرتزقة وتركوهم دون صرف بقية المستحقات التي تم الاتفاق عليها، مشيرًا إلى أن ضراوة المعارك وقوة ومتانة الجيش الليبي ساهمت في تخبط المليشيات.

وأوضح أن العدد الكبير الذي تم إحضاره من المليشيات، كان سببًا في إرباك الجبهة، لافتًا إلى أن رصد الأعداد الكبيرة في أماكن غير مناسبة، مكن القوات الليبية من اغتيال أكبر عدد منهم.

ولفت مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي إلى أن بعض مليشيا أردوغان اتجه إلى الرفض والعصيان وطلب العودة إلى تركيا مرة أخرى؛ بسبب ما يتعرضون له.