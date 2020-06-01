سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبلت وحدات وأقسام الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية ووحدات المرور -اليوم الاثنين- المواطنين وسط إجراءات وقائية مكثفة ضد فيروس كورونا.

وشهدت وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التزام المواطنين بارتداء "الكمامات" والالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم عليها، حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

كما اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية المعنية بأعمال التطهير والتعقيم لمرافق ومنشآت تلك الإدارات بصورة منتظمة قبل البدء فى استقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل وعقب انتهاء اليوم حيث يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل.