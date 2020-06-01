تقليص ساعات حظر التجول في الخرطوم ضمن خطط مواجهة كورونا

أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية الدكتور صديق تاور، أن اللجنة العليا خلصت إلى تمديد فترة السماح بالحركة الداخلية في ولاية الخرطوم من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثالثة ظهرا بدلا عن الواحدة ظهرا، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 18 يونيو الجاري، وذلك ضمن خطط مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال تاور - في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين عقب اجتماع للجنة - إنه تم استعراض تأثيرات جائحة كورونا على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية ومصالح الأفراد والجماعات، خاصة مع الإجراءات الاستثنائية المفروضة منذ عدة أشهر.

وحيت اللجنة التزام قطاع واسع من المواطنين بالإجراءات الصحية، منوهة بأن ذلك أسهم في السيطرة على انتشار الوباء إلى حد معقول، ولو أنه دون الطموح في مناطق محددة.

وأضاف تاور، أن اللجنة قررت الاستمرار في منع التجمعات سواء في المناسبات العامة أو الأندية، مع إغلاق الجسور، إلا للفئات المستثناة، وإغلاق الأسواق الكبيرة، ومنع التنقل بين الولايات.

وثمنت اللجنة الدور البطولي النبيل للكوادر الطبية السودانية منذ بدء هذه الجائحة، وكذلك دور القوات النظامية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، ودور القطاع الخاص الذي لم يتوان عن تقديم المبادرات رغم الضرر الذي أصابه.

من جانبه، حذر وزير الثقافة والإعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، من الأخبار الكاذبة والمُضللة، لافتا إلى أن قرارات اللجنة هى توصية لمجلس الأمن والدفاع، للتداول حولها، من أجل اتخاذ القرار المناسب.