مرتضى منصور مهاجما زكي عبدالفتاح: انت هربان في أمريكا ولو راجل ارجع مصر

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فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على زكي عبدالفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، على خلفية تصريحات الأخير بأن فتح مسؤولي القلعة البيضاء ملف قضية نادي القرن الإفريقي إهدار للمال العام.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة "صدى البلد" :" كل ما قاله مجرد تخاريف، ليس له صفة من الأساس حتى يخرج ويصرح ويردد أننا محسوبين على النظام".

وأضاف:" كيف تتركوه يلقي الاتهامات ضدي وضد تركي آل الشيخ؟ ، هذا الشخص هارب في أمريكا، وأنا بطالبه بالرجوع إلى مصر لو راجل".

جدير بالذكر، أن زكي عبدالفتاح كان يتولى منصب مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأمريكي بوب برادلي.