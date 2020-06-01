بوتين وترامب يبحثان هاتفيًا سبل مكافحة كورونا وقمة مجموعة الدول الصناعية السبع

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيًا، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التي اتخذتها كلا البلدين لمكافحة الفيروس.

وأفاد الكرملين، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب الأمريكي، مضيفًا أن الرئيس الروسي أعرب عن شكره لنظيره الأمريكي على إرسال الولايات المتحدة أجهزة تنفس اصطناعية أمريكية إلى روسيا كمساعدة لمكافحة الفيروس.

وذكر بيان الكرملين أن ترامب أبلغ بوتين بفكرة عقد قمة لمجموعة الدول الصناعية السبع "G7" بدعوة محتملة لرؤساء كل من روسيا وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن الرئيسين شددا على أهمية تفعيل الحوار الروسي الأمريكي في مجال الاستقرار الاستراتيجي وإجراءات تعزيز الثقة في القطاع العسكري.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي هنأ نظيره الأمريكي بالإطلاق الناجح لمركبة كرو دراجون (Crew Dragon) الفضائية المأهولة الأمريكية في 30 مايو الماضي، والذي أوصل رائدي فضاء أمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية.

وأوضح بيان الكرملين أن الرئيسين الروسي والأمريكي أكدا تصميمهما المشترك على تطوير التعاون متبادل المنفعة في مجال الفضاء، لافتا إلى أن بوتين وترامب ناقشا كذلك الوضع في سوق النفط العالمية في سياق تطبيق اتفاق "أوبك+" الخاص بخفض الإنتاج النفطي.

ولفت البيان إلى أن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين اتسمت بطابع بناء وعملي وجوهري، مشددا على أن الجانبين اتفقا على الاستمرار في الاتصالات على مستويات مختلفة.