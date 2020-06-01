شركة «إيه جي بي» المحدودة تعتزم بيع عقار ريمديسيفير بباكستان في غضون شهرين

تعتزم شركة "إيه جي بي" المحدودة، الباكستانية وهي شريك لشركة "ميلان إن في" للأدوية، بيع عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات، والذي أظهر تحسنا في تعافي مرضى فيروس كورونا، في غضون فترة تتراوح بين شهر وشهرين، في باكستان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، عن الرئيس التنفيذي للشركة، نصرت مونشي، قوله في مقابلة أجريت معه، إن شركة "إيه جي بي" تعتزم الحصول على إذن من هيئة العقاقير في البلاد، لاستيراد العقار الذي يتم اختباره حاليا كعلاج فعال محتمل لفيروس كورونا.

ويوجد لدى الشركة ترتيب مماثل لعقار "سوفالدي" الذي يستخدم لعلاج فيروس الكبد الوبائي سي، والذي ستقوم باستيراده من شركة "ميلان إن في". ويشار إلى أن "إيه جي بي" هي الموزع الحصري لشركة "ميلان إن في" بباكستان.

يذكر أن باكستان قررت التخفيف من قيود الإغلاق الذي تفرضه في البلاد لاحتواء الفيروس هذا الشهر من خلال فتح مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة، التي كانت شهدت تدافعا كبيرا من المواطنين قبيل فترة عيد الفطر.