الخارجیة الإيرانية للمحتجين الأمريكيين: لقد سمع العالم صوت مظلومیتكم

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وجه المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة عباس موسوي، رسالة للشعب الأمریكي قال فيها إن "العالم قد سمع صوت مظلومیتكم ویقف إلی جانبكم".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، عن المتحدث القول في مؤتمر صحفي صباح اليوم الاثنين، في رسالة وجهها باللغة الإنجليزية إلى المحتجين بالولايات المتحدة: "النظام الأمريكي يواصل العنف والغطرسة في داخل الولايات المتحدة وخارجها في الوقت نفسه".

وأضاف: "نشعر بحزن عميق لمشاهد العنف التي تجسدها الشرطة الأمريكية هذه الأيام أمام أعين شعوب العالم، وهي تقمع بلا هوادة وعنف الأشخاص الذين يطالبون وبشكل سلمي بالاحترام وإنهاء العنف".

كما دعا المتحدث الإدارة والشرطة الأمريكية إلى وقف العنف ضد المواطنين وأن "يدعوهم يتنفسون".

وأثار موت المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يجثو ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه، موجة احتجاجات عارمة بدأت من منيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية وامتدت عبر أنحاء الولايات المتحدة، وتخللتها أعمال شغب وعنف.